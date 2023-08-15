На Таврійському напрямку українські військові знищили майже сотню загарбників

Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1620 вогневих завдань.

Про це інформує командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у соціальних мережах.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особу (загиблі - 99, поранені - 190, полонені - 12).

Знищено 34 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, 5 танків, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ППО, 2 БпЛА, 8 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про вибухи на базі окупантів під захопленим Маріуполем.

Читайте також: