На Таврійському напрямку українські військові знищили майже сотню загарбників

На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.
Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1620 вогневих завдань.
Про це інформує командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у соціальних мережах.
За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особу (загиблі - 99, поранені - 190, полонені - 12).
Знищено 34 одиниці військової техніки противника.
Зокрема, 5 танків, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ППО, 2 БпЛА, 8 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки.
Також було знищено 3 склади боєприпасів.
Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про вибухи на базі окупантів під захопленим Маріуполем.
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