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На Таврійському напрямку українські військові знищили майже сотню загарбників

Автор
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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На Таврійському напрямку українські військові знищили майже сотню загарбників

Сили оборони знищують російських військових / Фото: Associated Press

На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.

Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1620 вогневих завдань.

Про це інформує командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у соціальних мережах. 

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особу (загиблі - 99, поранені - 190, полонені - 12).

Знищено 34 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, 5 танків, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ,  1 ППО, 2 БпЛА, 8 одиниць автомобільної  та 3 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про вибухи на базі окупантів під захопленим Маріуполем.

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Дата публікації
Перегляди
233
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