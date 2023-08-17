На Таврійському напрямку за добу втрати ворога за добу - 265 осіб

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1393 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загиблі - 95, поранені - 159, полонені - 11).
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram
Знищено 15 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 3 танки, 4 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки.
"Працюємо далі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше ворог продовжує гатити з мінометів та артилерії на Сумщині.
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