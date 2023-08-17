На Таврійському напрямку за добу втрати ворога за добу - 265 осіб

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загиблі - 95, поранені - 159, полонені - 11).

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram



Знищено 15 одиниць військової техніки противника.



Зокрема, 3 танки, 4 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки.

"Працюємо далі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ворог продовжує гатити з мінометів та артилерії на Сумщині.