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На Таврійському напрямку за добу втрати ворога за добу - 265 осіб

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Таврійському напрямку за добу втрати ворога за добу - 265 осіб

Українці знищують російських військових / Фото: Associated Press

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1393 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загиблі - 95, поранені - 159, полонені - 11).

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram
 
Знищено 15 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 3 танки, 4 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки.

"Працюємо далі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше ворог продовжує гатити з мінометів та артилерії на Сумщині

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Перегляди
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