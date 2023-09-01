На Таврійському напрямку за останню добу знищено 45 окупантів — Тарнавський

Також було знищено 6 складів боєприпасів та 1 пункт управління ворога.

Російські загарбники за минулу добу втратили на Таврійському напрямку 45 окупантів і 15 одиниць військової техніки. Також 135 окупантів отримали поранення.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Загалом, протягом минулої доби ворог 14 разів атакував позиції ЗСУ та здійснив 632 обстріли, завдав 3 ракетних та 21 авіаудару.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань

За останню добу втрати ворога склали 181 особа (безповоротні - 45, поранені - 135, полон - 1).

Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено 6 складів боєприпасів та 1 пункт управління ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт Коваленко пояснив важливість звільнення Токмака.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ.

Читайте також: