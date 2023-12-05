На телеканалі 2+2 – прем’єра документального проєкту "Гострі ножі. Бородянка"

07 грудня о 19:00 телеканал 2+2 покаже документальний проєкт про мешканців Бородянки, які від початку російського вторгнення стали на захист міста і практично голіруч чинили опір окупантам.

Переглянути анонс можна за посиланням.

У лютому 2022 року через Бородянку пролягав основний шлях для наступу російського війська на столицю. У той час у місті не було підрозділу ЗСУ, тому довжелезні колони ворожої техніки зустріли кілька десятків місцевих добровольців, які без спецпідготовки, обмундирування й зброї дали окупантам перший бій. Зіштовхнувшись зі спротивом, росіяни почали вщент знищувати житлові будинки, направляючи на місто 500-кілограмові бомби. Та навіть опинившись в окупації, мешканці Бородянки не скорилися ворогу та продовжили боротьбу.

Документальна програма "Гострі ножі. Бородянка" розкаже шокувальну історію міста-героя та його жителів, які не чекали війни, але були готові протистояти російській армії. Глядачі почують ексклюзивні інтерв’ю добровольців, військових і правоохоронців, які з перших днів, ризикуючи власним життям, вели партизанські дії у тилу ворога.

Як жителі Бородянки зупиняли російські колони стрілецькою зброєю та коктейлями Молотова, навіщо загарбники намагалися зрівняти Бородянку із землею, як артист балету хору ім. Верьовки став на захист рідного міста, хто з добровольців навів український дрон на власний будинок, щоб знищити окупантів, та що доводилося переживати партизанам у полоні росіян – історії незламності у програмі "Гострі ножі. Бородянка".

Виробництвом проєкту займався Департамент журналістських розслідувань 1+1 media під керівництвом Максима Шиленка. Режисер: Денис Івашина. Автор сценарію: Денис Данько.

Дивіться документальний проєкт "Гострі ножі. Бородянка" у четвер, 07 грудня, о 19:00 на телеканалі 2+2.