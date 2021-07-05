На телеканалі “Дом” назвали диверсією появу в ефірі мапи Росії із анексованим Кримом

Телевізійники просять СБУ допомогти розслідувати цей інцидент.

У понеділок, 5 липня, український телеканал "Дом", який фінансується з бюджету і здійснює мовлення на окуповані території Донбасу і Криму, повідомив, що розслідує появу в одному з телеефірів зображення мапи Росії із окупованим Кримом. В офіційному зверненні телевізійники публічно звернулися до Служби безпеки України для допомоги в проведенні внутрішнього розслідування цієї ситуації.

“В одному з випусків проєкту “Русский дневник” на телеканалі “Дом” у графічній заставці раптово з'являється зображення окупованого Росією Криму, і так само раптово зникає. При цьому графічна заставка з картою Росії, але без зображення окупованого півострова, затверджена керівництвом каналу”, - пояснили суть інциденту у повідомленні.

Фото:соцмережі

На телеканалі назвали появу фейкової заставки диверсією, випуск, в якому вона з’явилася, вилучено з ефіру. Причетного до її появи уже встановлено, всіх працівників, задіяних у проєкті, тимчасово відсторонено від роботи.

“Крим – це Україна, і канал “Дом” робить усе можливе задля повернення його додому, стаючи при цьому об’єктом диверсій і провокацій. Публічно звертаємось до Служби безпеки України щодо допомоги нам у проведенні внутрішнього розслідування”, – йдеться у зверненні телеканалу.

Нагадаємо, раніше мапу України без окупованого Росією Криму зауважили у шкільних підручниках з історії для дев'ятих та десятих класів.

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