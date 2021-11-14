На території Білорусі перебуває 16 тисяч мігрантів: чим це загрожує Україні

На території Білорусі перебуває 16 тисяч мігрантів: чим це загрожує Україні

Українські силовики готуються до різних сценаріїв розвитку міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Під час міжвідомчої наради, яка відбулася у Луцьку, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов оприлюднив дані розвідки про кількість так званих “біженців” на території Білорусі, які намагаються прорватися через кордон із ЄС.

Про це за підсумками наради повідомили у пресслужбі РНБО.

За словами Данілова, ситуацію на білорусько-польському кордоні не можна назвати гуманітарною кризою. “Це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні”, - заявив він.

Секретар РНБО оприлюднив дані розвідки про те, що на цей час на території Білорусі перебуває “близько 16 тисяч людей – так званих біженців”.

“Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити всіх необхідних заходів реагування. Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні”, - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, раніше десятки нелегальних мігрантів штурмом взяли білорусько-польський кордон. Частину мігрантів затримали і передали прикордонникам.

Читайте також:

"У нас буде війна інша": Лукашенко просить Путіна, щоб той стягнув до Білорусі ракетні установки "Іскандер"

"Алгоритм дій буде адекватним" — Данілов про реакцію України у разі штурму кордону мігрантами

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання