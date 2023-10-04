На території дитбудинку в Прилуках знайшли мертвим 11-річного хлопчика: що трапилося (фото)

Правоохоронці встановлюють причини та обставини, що призвели до утоплення вихованця закладу у водоймі.

У ставку на території Прилуцького навчально-реабілітаційного центру виявили тіло 11-річного вихованця цього дитбудинку.

Про це у середу, 4 жовтня, повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.

Про цей випадок повідомили до Прилуцького районного відділу поліції близько 16:00. Правоохоронці, які одразу прибули на місце події, виявили у водоймі дитину без ознак життя.

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“Попередньо поліцейські встановили, що під час прогулянки на території закладу, дитина впала у ставок та втопилася. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено”, - йдеться у повідомленні.

Співробітники Прилуцького районного відділу поліції продовжують встановлювати причини та обставини, що призвели до трагедії.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою "нещасний випадок" та ст. 137 ККУ (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Нагадаємо, раніше в Одеській області в штучній водоймі виявили тіла двох 13-річних хлопчиків.

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