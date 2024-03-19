На території Луганщини невідомі жорстоко застрелили двох окупантів

Двоє росіян приїхали на тимчасово окуповану територію з Краснодарського краю.

На тимчасово окупованій території Луганської області невідомі застрелили двох росіян з Краснодарського краю.

Про це написав журналіст та блогер Денис Казанський.

Як зазначається, невідомі застрелили на території Луганщині двох росіян з Краснодарського краю. На тілі одного з них виявили сім кульових поранень, інший росіянин отримав поранення в потилицю.

На місці окупанти виявили 13 гільз.

“А сиділи б удома – були б цілі й живі. Не треба приїжджати на окуповані території”, - наголосив Денис Казанський.

Нагадаємо, що росіяни зруйнували промислові об'єкти комбінату на Луганщині.

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