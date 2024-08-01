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На території Сумської області пролунало 108 обстрілів, є поранений

На території Сумської області пролунало 108 обстрілів, є поранений

Ворог продовжує атакувати Сумську область

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 31 серпня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна державна адміністрація у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська та Середино-Будська громади. 

  •   Краснопільська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (4 вибухи), обстріли з гранатометів (12 вибухів), мінометів (5 вибухів), артилерії (2 вибухи), пуск ракет НУРС (4 вибухи). 
  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (18 вибухи), мінометів (4 вибухи) та завдав удари  FPV дронами (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (3 вибухи). 
  • Юнаківська громада: відбулися атака БПЛА (1 вибух) та атака FPV дронами (2 вибухи). 
  • Новослобідська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (5 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель. Також були обстріли з міномету (11 вибухів). 
  • Шалигинська громада: росіяни вдарили з гранатометів (25 вибухів), мінометів (2 вибухи) та скинули з БПЛА вибухові пристрої (2 вибухи). 
  • Хотінська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що на Сумщині зафіксовано 69 вибухів. Також стало відомо, що росіяни дроном атакували авто поліцейських.

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