На території Сумської області пролунало 108 обстрілів, є поранений

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 31 серпня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна державна адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (4 вибухи), обстріли з гранатометів (12 вибухів), мінометів (5 вибухів), артилерії (2 вибухи), пуск ракет НУРС (4 вибухи).

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (18 вибухи), мінометів (4 вибухи) та завдав удари FPV дронами (2 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (3 вибухи).

Юнаківська громада: відбулися атака БПЛА (1 вибух) та атака FPV дронами (2 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (5 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель. Також були обстріли з міномету (11 вибухів).

Шалигинська громада: росіяни вдарили з гранатометів (25 вибухів), мінометів (2 вибухи) та скинули з БПЛА вибухові пристрої (2 вибухи).

Хотінська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося що на Сумщині зафіксовано 69 вибухів. Також стало відомо, що росіяни дроном атакували авто поліцейських.

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