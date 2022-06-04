На території так званої "ДНР" почав працювати російський "Промсвязьбанк"

На території так званої "ДНР" почав працювати російський "Промсвязьбанк"

Один з найбільших російських банків - "Промсвязьбанк" - розпочав свою діяльність на території самопроголошеної "ДНР".

Відповідне рішення ухвалив так званий "Державний комітет оборони (ДКО) Донецької народної республіки".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "Интерфакс".

"Право надання банківських та інших фінансових послуг, у тому числі кредитування юридичних та фізичних осіб, відкриття та ведення банківських рахунків тощо на території ДНР набуває Публічне акціонерне товариство "Промзв'язокбанк" (РФ, Москва)", - йдеться у тексті постанови.

Зазначається також, що аналогічне рішення було ухвалено і у самопроголошеній "ЛНР", однак офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Раніше, на початку травня, "Промсвязьбанк" відкрив перші два офіси в Криму - у Сімферополі та Севастополі.

Нагадаємо, в Маріуполі та районі російські окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів і чиновників, які відмовилися співпрацювати з "новою владою".

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