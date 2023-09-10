На території Ужгородського замку археологи виявили давній медальйон: кому він належав

Під час археологічних розкопок руїн церкви на території Ужгородського замку знайдено єзуїтський медальйон.

Про знахідку розповів Володимир Мойжес, історик, кандидат історичних наук, директор Археологічного музею Ужгородського національного університету, передає Mukachevo.net.

На одній стороні медальйона в профіль зображений святий Франциск Ксаверій, а на іншій — святий Ігнатій Лойола. Ці особи шануються як католицькі святі та засновники Товариства Ісуса, широко відомого як Орден єзуїтів.

В історичних джерелах можна знайти, що в середині 17 століття Янош Другет, тодішній господар міста, запросив єзуїтів оселитися в Ужгороді. 1773 року єзуїти залишили місто, змушені це зробити через декрет Папи Климента XIV, який ліквідував орден.

Доктор Володимир Мойжес каже, що нинішні розкопки насамперед зосереджені на залишках середньовічної римо-католицької церкви Святого Юрія на території замку. Ця церковна споруда займає значну площу, і очікується, що проєкт розкопок триватиме приблизно п'ять років.

Серед найбільш значущих знахідок на сьогодні — шабля, датована першою половиною 17-го століття, знайдена в одній із крипт. На жаль, усі крипти стали жертвами грабіжників у 18 столітті, залишивши археологам лише ті предмети, які не зацікавили грабіжників, такі як прикраси з недорогоцінних металів та намиста, або ж ті, що вціліли під товстим шаром землі завдяки щасливому випадку.

Довідка:

Церква святого Юрія існувала від 13 до 18 століття. Найдавніші документальні згадки про неї датуються 1248 роком. 1646 року на території церкви святого Юрія підписали Ужгородську церковну унію, акт церковного об'єднання 63 священиків Мукачівської православної єпархії з Римом. Однак 1728 року пожежа знищила церкву.

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