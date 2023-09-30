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На території Вінницької області ворог влучив в об'єкт інфраструктури - ОВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На території Вінницької області ворог влучив в об'єкт інфраструктури - ОВА

Ворог обстріляв Вінницьку область

На території Вінницької області триває повітряна тривога.

На Вінниччині, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це мешканців Вінниччини закликав очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у соціальних мережах. 

"Працюємо" - йдеться у повідомленні Вінницької ОВА. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Вінницькій області є "прильоти", зокрема, у Калинівській громаді. 

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників: на Вінниччині пролунали вибухи

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Перегляди
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