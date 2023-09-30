На території Вінницької області ворог влучив в об'єкт інфраструктури - ОВА

На території Вінницької області триває повітряна тривога.
На Вінниччині, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури.
Про це мешканців Вінниччини закликав очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у соціальних мережах.
"Працюємо" - йдеться у повідомленні Вінницької ОВА.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Вінницькій області є "прильоти", зокрема, у Калинівській громаді.
Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників: на Вінниччині пролунали вибухи.
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