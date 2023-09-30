На території Вінницької області ворог влучив в об'єкт інфраструктури - ОВА

На Вінниччині, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це мешканців Вінниччини закликав очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у соціальних мережах.

"Працюємо" - йдеться у повідомленні Вінницької ОВА.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Вінницькій області є "прильоти", зокрема, у Калинівській громаді.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників: на Вінниччині пролунали вибухи.