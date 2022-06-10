На території Запорізької області окупанти викрадають українців: у заручниках понад 121 людина

На території Запорізької області окупанти викрадають українців: у заручниках понад 121 людина

На території Запорізької області російські окупанти продовжують викрадати українських громадян.

Наразі із заручників окупантів країни-терористки звільнено 200 цивільних осіб. А ще 121 людина перебуває у полоні. Зазначається, що такі дані станом на вечір 9 червня.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

"Запорізька обласна військова адміністрація нагадує, що для того, щоб ваші рідні чи близькі мали змогу потрапити в списки на обмін, потрібно повідомити їх дані на гарячу лінію ОВА за телефоном - 0 800 503 508", - йдеться у повідомленні.

Крім того, можна надати дані про викрадену особу, заповнивши google-форму, - https://forms.gle/1WGoDx2hzSEV6b2JA.

Як повідомлялося, Росія не погоджується на евакуацію мешканців з окупованих територій Запорізької і Херсонської областей. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук називає брехнею заяви окупаційної влади про те, що люди залишаються у захоплених населених пунктах з власної волі.

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