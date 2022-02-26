На територію України до кожного населеного пункту заїхали "сплячі групи"

Про підозрілих осіб просять повідомити поліцію.

До кожного населеного пункту на території України заїхали "сплячі групи".

Про це повідомили у "Телеграмі" ВРУ.

Зазначається, що ці люди знімали квартири проживали там і чекали на час "Ч". Помешкання винаймали, користуючись послугами ріелторів.

"В населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період від грудня 2021 до нинішнього часу, телефонувати за номером 0679839403 або на 102", - йдеться у повідомленні.

Зараз цих осіб використовують як коригувальників вогню та диверсійних груп. Крім того, вони можуть бути озброєними.