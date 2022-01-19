На термометрі +8: під Вінницею у дитсадку "морозять" дітей, бо не дають вмикати газовий котел

На термометрі +8: під Вінницею у дитсадку "морозять" дітей, бо не дають вмикати газовий котел

Батьки одягають дітей, як "капусту", а самі вихователі сидять у курточках.

У селищі Бар (офіційно с. Войнашівка), що за 7 км від міста Бар, у Вінницькій області діти ходять до дитсадка, де у групах на термометрі показує +10. Малеча мерзне, а батьки обурюються тим, що у дошкільному закладі заборонили включати газовий котел для обігріву.

Про це ТСН.ua розповіла мама вихованця Лариса Генсіровська.

Вихователі сидять у куртках і шапках, а дітям гріють руки гарячою водою

Жінка говорить, що у місті Бар Вінницької області і селищі Бар усього 5 дитсадків. У 4 дитсадках і 4 школах міста Бар тепло, температура у приміщенні +25. У селищі ж Бар, що за 7 км від міста Бар, де один дитсадок і одна школа, в навчальних закладах холодно.

Так, у дитсадку температура повітря становить +10 у групі та +8 у спальні. Через це дітей до дошкільного закладу водять лише ті, кому немає їх з ким залишити вдома.

Щоб діти не мерзли, батьки вдягають їх як "капусту".

"Вдягаємо футболку, тоненьку кофту, зверху теплий гольф і теплу кофту на байці. Колготи, штани теплі, двоє теплих носків. Вихователі сидять у куртках осінніх, шапках і замотуються бабусиними хустками. Дітям миють руки гарячою водою, щоб зігріти. То вони ручки ставлять на батарею гріють, то їх виводять на вулицію і змушують бігати, щоб вони зігрілися", - розповідає Лариса.

Не дозволяють вмикати газовий котел

Жінка додає, що у дошкільному закладі є два котли: твердопаливний і газовий. Останній автоматично вмикається, коли температура за вікном істотно знижується.

"Коли тепліше, садочок опалюється дровами, і температура підтримується така, як треба. Коли холоднішає - має вмикатися газовий котел. Наш садочок в цьому році взагалі не включили в договір про газопостачання. Це було сплановане заздалегідь, що газовий котел у садочку цієї зими взагалі не має вмикатися. 26-27 грудня почала знижуватися температура, і в групі стало холодно ми почали скаржитися завідувачці. Вона озвучувала цю проблему в міськраді", - розповідає Лариса.

Мама дошкільняти говорить, що батьки зверталися до керівництва міста Бари, до голови ОТГ та очільниці відділу освіти. Там проблему вирішили - наказали вихователям встановити у групах та спальнях обігрівачі.

"Ті калорифери нічого не гріють. Два тижні нас водять за ніс. Того року такої проблеми не було. В цьому році їм не дозволяють включати газ. Я так зрозуміла, що газове обладнання відімкнули взагалі. Там автоматика була від твердопаливного котла до газового, якщо твердопаливний котел не справляється, газ автоматично має вмикатися, а вони зробили щось, що він не вмикається, і треба чекати на майстра з Вінниці, який цю автоматику налаштує. Нам 5 січня начальниця відділу освіти міста Бар сказала, що вони питання вирішать, і з 1 лютого у садку зможуть ввімкнути газовий котел. А до цього діти повинні мерзнути? У Барі в садочках тепло, а в нас що не діти", - обурюється Лариса.

За словами жінки, заклад міг би обійтися і твердопаливним котлом, але з самого початку його встановлення він замалий за потужністю, оскільки розрахований на 2 тисячі квадратів, а дитсадочок має 5 тисяч.

Батьки написали колективне звернення на голову Барської ОТГ з проханням вирішити проблему.

Газ таки увікнули - сподіваються, що буде тепло

Як стало відомо ТСН.ua, сьогодні, 19 січня, у дитсадку селища Бар таки ввімкнули газовий котел.

Цю інформацію нам підтвердила завідувачка дитсадка Лариса Скульська.

"Сьогодні ввімкнули газ. Хвилин 20 тому. Зараз температура 14-15 градусів, але тільки ж ввімкнули котел. Сподіваємося, буде тепло", - сказала Лариса Скульська.

Нагадаємо, що у місті Яремче Івано-Франківської області деякі місцеві мешканці у соцмережах скаржаться на недостатнє опалення у школі. Батьки учнів запевняють, що через холод у навчальному закладі їхні діти відмовляються відвідувати уроки.

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