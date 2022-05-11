На Тернопільщині 17-річний киянин відкрив бізнес і ошукав на 1,2 млн грн чоловіків призовного віку

На Тернопільщині 17-річний киянин відкрив бізнес і ошукав на 1,2 млн грн чоловіків призовного віку

У Тернопільській області 17-річний киянин, який виїхав під час воєнних дій зі столиці, організував шахрайську схему.

Юнак очолив групу шахраїв в регіоні. Разом з 11 спільниками відкрив підпільний бізнес із організації виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі поліцї Тернопільської області.

Учасники шахрайської групи створили телеграм-канал. Хлопець і його команда займалися його розробкою, рекламою та адмініструванням. Там вони також приймали замовлення та готували підроблені довідки. Послуги вартували в середньому тисячу євро.

Втім, замовники своїх документів для виїзду за кордон не отримували. Липові довідки були не про непридатність до служби, а про нібито фігурування у кримінальних провадженнях. Саме ю інформацію надавали ухилянтам та вказували, мовляв, нічого з цим зробити не можуть. Зазнаалося, оскільки це випадок не гарантійний, тому кошти не повертатимуть.

Завдяки такій схемі шахраям вдалося ошукати 34 особи. Вони привласнили понад 1,2 млн грн.

До слова, один з потерплих прийшов до поліції із заявою. Кіберполіції знадобилися лічені дні, щоб вийти на слід зловмисників. Нині всіх учасників схеми встановлено. Організатору повідомлено про підозру.

Як повідомлялося, на Прикарпаті співробітники кіберполіції викрили на шахрайстві 23-річного в’язня колонії. Зазначається, що молодик відбував покарання у місцях позбавлення волі. У сомережах створював фейкові акаунти. Там розміщував оголошення про збір грошей на потреби Збройних сил.

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