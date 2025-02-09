На Тернопільщині 20-річний хлопець напав із ножем і сокирою на трьох знайомих: деталі

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

У Кременці правоохоронці затримали 20-річного місцевого жителя, який під час конфлікту завдав тілесних ушкоджень трьом знайомим. За цей злочин йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Деталі розповіли у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

Інцидент стався в одному з відпочинкових закладів неподалік райцентру. Поліція отримала повідомлення про бійку і, прибувши на місце, виявила трьох постраждалих – чоловіків віком 21, 27 та 33 роки. Усі вони отримали численні поранення та були доправлені до лікарні, один із них перебуває у реанімації у тяжкому стані.

Як встановило слідство, компанія святкувала день народження, коли між молодими людьми виникла сварка. Іменинник, 20-річний хлопець, схопив ніж та сокиру і напав на своїх знайомих. Медики діагностували у потерпілих глибокі різані рани шиї, рук, ніг та рубані поранення кінцівок.

Хлопець напав на знайомих.

Правоохоронці затримали нападника відповідно до ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Хлопець напав на знайомих.

Нагадаємо, у місті Бахмач Чернігівської області між місцевими чоловіками спалахнув конфлікт, під час якого один із них поранив шаблею опонента.