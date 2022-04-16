На Тернопільщині 9-річна дівчинка продає власні іграшки, яби назбирати тепловізор для військових

На Тернопільщині 9-річна дівчинка продає власні іграшки, яби назбирати тепловізор для військових

За покупки платили стільки, скільки вважали за потрібне.

У Бережанах Тернопольської області 9-річна Марічка Підфігурна продає свої іграшки, щоб назбирати гроші на тепловізор для військових.

Кожен за покупку міг заплатити стільки, скільки вважає за потрібне, пише Суспільне.

"Я побачила, як діти з Харкова теж продають свої іграшки і захотіла долучитися, а збираємо ми військовим на тепловізор. У мене можна придбати приколки, іграшки, книжки, бульбашки, лизуни, книжки", – розповідає Марічка.

Окрім іграшок, дівчинка продає дитячі книжки та прикраси, які зробили разом з мамою. Продавати дівчинці допомагали батьки. Місце для торгівлі їй облаштували у центрі міста, біля магазину, де працює мама. "Кошти, які збере дитина, передадуть у волонтерський штаб", – розповів батько Марічки Олег Підфігурний.

Перехожі та знайомі родини не оминали імпровізований прилавок і долучалися до доброї справи.

Як повідомлялося, у Хмельницькому семирічні Аріна і Максим вирішили допомогти українській армії. Маленькі хмельничани вирішили продати свої іграшки, а за вторговані гроші купити великодні паски й “пушки”.

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