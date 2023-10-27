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На Тернопільщині археологи знайшли поховання жертв Волинської трагедії (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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На Тернопільщині археологи знайшли поховання жертв Волинської трагедії (фото)

Поховання жертв Волинської трагедії / Фото: соцмережі

Це перший випадок за понад дев’ять років, коли в нашій державі виявили останки жертв Волинської трагедії.

Українські археологи спільно з польськими колегами виявили в колишньому селі Пужники на Тернопольщині місце масового поховання поляків, які загинули в 1940 роках. 

Про це повідомив міністр канцелярії глави польського уряду Міхал Дворчик.

"У колишньому населеному пункті Пужники Чортківського району Тернопільської області польські та українські фахівці в результаті чотирьох місяців важких пошуків останків поляків.., знайшли братську могилу, куди в у 1945 році було складено тіла вбитих селян. Згідно з чинним законодавством, відповідним органам влади України було надіслано запит про надання згоди на ексгумацію, дослідження та гідне поховання", - зазначив Міхал Дворчик.

За його словами, це перший випадок за понад дев’ять років, коли в нашій державі виявили останки жертв Волинської трагедії.

Розкопки ж проводили археологи та антропологи Польської генетичної бази жертв тоталітаризму - Поморського медичного університету, представник Інституту національної пам’яті, українські археологи та польські волонтери фундації "Свобода і демократія", а також Асоціації скаутського руху Польщі.

Тема Волинської трагедії - одна з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Російська пропаганда намагається використовувати її, щоб посварити Україну й Польщу.

Нагадаємо, що польський єпископ подав у відставку через скандал з гей-оргією.

 

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Дата публікації
Перегляди
3359
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