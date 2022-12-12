На Тернопільщині авто врізалось у дерево і перекинулось: загинули молоді чоловіки 

У Шайбівка Нараївської територіальної громади Тернопільської області в ніч проти 12 грудня сталась ДТП, у якій загинуло двоє молодих чоловіків.

Про це повідомляють Нацполіція Тернопільської області та ДСНС Тернопільської області.

За даними слідства, водій автомобіля Mazda, не впорався з керуванням та врізався у дерево, після цього транспорт ще і перекинувся. Водій Mazda був нетверезий, у його крові виявили 1,92% проміле алкоголю.

Фото: ДСНС у Тернопільській області

На місці ДТП загинуло двоє чоловіків, віком 42 та 24 роки. 18-річну дівчину вдалось врятувати, її госпіталізували. Водія автомобіля затримали. Триває слідство.

У ДСНС Тернопільської області додали, що тіла покійних довелось вирізати із потрощеного автомобіля.

Фото: ДСНС у Тернопільській області

Інші ДТП в Україні

У Хмельницькій області біля с. Гаврилівці Кам’янець-Подільського району сталася ДТП. Зіткнулися два автомобілі - Toyota та Ford Transit. На місці аварії загинув 23-річний водій Toyota та двоє пасажирів того ж авто - дівчинка та хлопець.

Також біля Чернігова маршрутка врізалась у бетонний блокпост. У ДТП постраждали водій автобуса та ще семеро його пасажирів.

Читайте також: