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На Тернопільщині авто збило двох жінок, які йшли узбіччям дороги: одна з потерпілих не вижила (фото)

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На Тернопільщині авто збило двох жінок, які йшли узбіччям дороги: одна з потерпілих не вижила (фото)

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Правоохоронці встановлюють причини ДТП.

У Тернопільській області між селами Кривче та Гермаківка автомобіль ВАЗ збив двох жінок, які йшли узбіччям дороги. На місці ДТП загинула одна з потерпілих. 

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільщини. 

За даними правоохоронців, ДТП сталась у неділю, 13 лютого, о 18:20. Водійка автомобіля збила двох жінок. На місці аварії загинула 52-річна жінка, 44-річну потерпілу госпіталізували. 

На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються. 

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