На Тернопільщині авто збило двох жінок, які йшли узбіччям дороги: одна з потерпілих не вижила (фото)

На Тернопільщині авто збило двох жінок, які йшли узбіччям дороги: одна з потерпілих не вижила (фото)

Правоохоронці встановлюють причини ДТП.

У Тернопільській області між селами Кривче та Гермаківка автомобіль ВАЗ збив двох жінок, які йшли узбіччям дороги. На місці ДТП загинула одна з потерпілих.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільщини.

За даними правоохоронців, ДТП сталась у неділю, 13 лютого, о 18:20. Водійка автомобіля збила двох жінок. На місці аварії загинула 52-річна жінка, 44-річну потерпілу госпіталізували.

На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються.

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