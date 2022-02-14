На Тернопільщині авто збило двох жінок, які йшли узбіччям дороги: одна з потерпілих не вижила (фото)

Правоохоронці встановлюють причини ДТП.
У Тернопільській області між селами Кривче та Гермаківка автомобіль ВАЗ збив двох жінок, які йшли узбіччям дороги. На місці ДТП загинула одна з потерпілих.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільщини.
За даними правоохоронців, ДТП сталась у неділю, 13 лютого, о 18:20. Водійка автомобіля збила двох жінок. На місці аварії загинула 52-річна жінка, 44-річну потерпілу госпіталізували.
На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються.
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