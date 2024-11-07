На Тернопільщині бабуся пхала онуку палку до рота та душила через невивчену молитву

Жительку Тернопільщини засудили за катування онука через невивчену молитву. Правоохоронці встановили, що жінка спочатку побила 10-річного онука кропивою, а після того запхала хлопчику палку в рот і почала душити.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на вирок суду.

За даними суду, 58-річна Надія Богданевич наказала онуку вивчити молитву, однак малолітній "в силу свого вікового та інтелектуально-розумового розвитку не зміг виконати вказане".

"У цей момент в обвинуваченої виник умисел на вчинення катування, оскільки хлопець, на її думку, проявив неслухняність, а саме не вивчив напам’ять молитву. Жінка добре розуміла, що онук через свій розвиток і фізичний стан не зможе захиститися, і з метою покарати його за нездатність вивчити молитву, а також з метою залякування його від будь-якого непослуху, почала його катувати", – йдеться у вироку Кременецького районного суду.

Зокрема, Надія Богданевич вирвала кропиву, яка росла неподалік, і почала нею бити онука по обличчю, грудях, спині. Через це в хлопця виникла сильна алергічна реакція, опіки та висип на шкірі. Після того жінка не припинила свої дії, а взяла дерев’яну палицю, силоміць розтиснула щелепу малолітнього, вставила її в рот та душила онука протягом кількох хвилин, а потім відпустила.

У суді жінка провину визнала. Суддя врахувала, що жінка не була судима раніше, не перебуває на обліку в нарколога чи психіатра, її позитивно характеризують за місцем проживання. Помʼякшувальними обставинами стали визнання провини та стан здоровʼя.

Тож Кременецький районний суд визнав Надію Богданевич винною в катуванні і призначив покарання з іспитовим строком тривалістю один рік. Також жінку зобов’язали пройти програму для кривдників строком на три місяці. Окрім того, вона повинна заплатити понад 18 тис. грн за проведення різних судових експертиз.

Нагадаємо, у Києві чоловік вдарив співмешканку ножем у груди, а сім років тому тяжко травмував її вітчима.

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