На Тернопільщині багатодітна родина отруїлася грибами, 2-річна дитина померла у лікарні

Співмешканець жінки назбирав гриби, і вся сім’я їх вжила, після чого дітям стало зле.

У львівській дитячій лікарні померла 2-річна дівчинка з багатодітної родини з Копичинців Чортківського району на Тернопільщині. Вона потребувала трансплантації печінки через отруєння грибами, яким отруїлася її родина.

Про це пише Укрінформ.

Речник поліції Сергій Крета повідомив, що напередодні семеро дітей, їхня мати, співмешканець та його неповнолітня родичка також отруїлися грибами. За цим фактом відкрито провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України, що стосується злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Санкція цієї статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Співмешканець матері назбирав грибів у неділю, 27 жовтня, і вся сім’я їх вжила. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але мати намагалася самостійно їх лікувати. Лише 30 жовтня близько 15:00 сім’я звернулася за допомогою до фахівців. Найважчих дітей доставили до медзакладу у Львові, де дворічну дитину вже прооперували, а ще семеро – до Києва. Співмешканець матері перебуває у реанімаційному відділенні Чортківської лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наразі в Україні у розпалі грибний сезон, де знайти білі гриби та як їх правильно обробляти

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