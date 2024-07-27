На Тернопільщині бізнесмен “задобрював” чиновників специфічними хабарями

Правоохоронці затримали одну з фігуранток справи, яку називають організаторкою схеми, під час отримання чергового "подарунка".

У Кременецькому районі Тернопільщини отримували від місцевого підприємця специфічні хабарі за сприяння у безперешкодному веденні бізнесу. Серед подарунків, якими бізнесмен “задобрював” чиновників - сертифікати мережі косметики та парфумерії Brocard та на відпочинок в готелі.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

До злочинної групи входили депутатка міської ради, заступник міського голови Кременця, староста однієї з громад району та директор комунального підприємства. Посадовиці та її спільникам вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

“Підприємець повинен був надати сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок та грошові кошти для прийняття позитивного рішення міськради щодо зарахування вартості проведених підприємцем ремонтних робіт в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати”, - йдеться у повідомленні прокуратури.

23 липня правоохоронці затримали одну з фігуранток справи, яку називають організаторкою схеми, під час отримання чергового "подарунка" у вигляді сертифіката магазину Brocard на суму 25 000 гривень. Раніше вона отримала від бізнесмена подарунковий сертифікат на відпочинок загальною вартістю 30 000 гривень.

Посадовиці суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 240 тисяч грн та винесено ухвалу про відсторонення її від займаної посади на час досудового розслідування. Для інших учасників злочинної групи вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Чиновниці загрожує строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Зараз встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вимагання грошових коштів із місцевих підприємців.

Нагадаємо, раніше у Тернопільській ОВА під час чергового засідання ради оборони області правоохоронці затримали керівника районного ТЦК.

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