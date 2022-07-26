На Тернопільщині "бізнесмени" виготовляли побутову хімію під марками відомих брендів

У Тернопільській області викрили злочинну групу, яка виготовляла побутову хімію під марками відомих брендів.

Організував "бізнес" мешканець Чортківщини. До нього залучив трьох знайомих. На території колишнього заводу вони облаштували підпільний цех. Там виробляли продукцію під марками АRIEL, TIDE та LENOR.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Тернопільськї області.

Свою продукцію зловмисники реалізовували контрафактну продукцію в Iнтернеті, а також у двох магазинах регіону. Одна із жінок адмініструвала онлайн-продажі. Вона у різних групах в соцмережах розповсюджувала оголошення про продаж побутової хімії з Європи, приймала замовлення, відповідала за доставку та оплату продукції. "Бізнесмени" продавали саморобний товар за ціною оригіналу.

Під час слідства стало відомо, що пляшки та хімічні інгредієнти організатори замовляли через Iнтернет, а етикетки друкували на одній із фабрик.

Правоохорнці припинили діяльність такого "бізнесу". Під час розслідування оперативники провели десять обшуків у помешканнях, цехах та магазинах, в яких виготовляли та реалізовували підробку. У підозрюваних вилучили лінію для виготовлення контрафактної продукції, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, понад 30 тонн готового продукту, а також підроблені етикетки різних торгових марок побутової хімії.

За попередніми даними, сума завданих збитків становить близько одного мільйона гривень. Триває слідство.

Як повідомлялося, 31-річний житель Києва поскаржився до поліції на аферистів, які взяли у нього гроші, але не виготовили йому фіктивних документів для виїзду за кордон. Чоловік загалом витратив 80 тисяч гривень, але обіцяних шахраями "студентського квитка" і "медичної довідки" він не отримав. Тоді він заявив до поліції.

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