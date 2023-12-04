На Тернопільщині чоловік отримав кілька повісток, але частини не брали на службу: суд покарав його

У Тернопільській області до 2 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав кілька повісток, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, у травні 2022 року ВЛК визнала чоловіка придатним до проходження служби у військовий час. У лютому 2023 року він отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК і СП, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік пояснив, що після введення воєнного стану він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним для служби в армії. 2022 року його відправили до м. Бережани для проходження військової служби, звідки його завернули через "фізичні якості". Приблизно через два місяці його направили до іншої частини, про те через стан здоров`я він знову повернувся додому. Житель Тернопільщини повідомив, що він не згоден із рішенням ВЛК про свою придатність до служби в армії, проте не оспорював висновку.

У лютому він знову отримав повістку, проте ухилися від мобілізації через страх.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Києві до 3 років позбавлення волі засудили переселенця з окупованого Луганська, який відмовився від мобілізації та хотів виїхати за кордон.

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