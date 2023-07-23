На Тернопільщині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації, бо "боявся": як його покарали

На Тернопільщині судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, аргументуючи це страхом за своє життя та здоров'я. За це він отримав іспитовий термін.

Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, чоловік у квітні 2022 року прийшов до військкомату. 6 квітня 2022 року він пройшов лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби.

28 лютого 2023 року чоловік отримав повістку та повинен був прибути до військкомату 10 березня 2023 року для проходження служби за мобілізацією. Проте він цього не зробив.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він розповів, що не прийшов до військкомату через погане самопочуття, хоча до лікаря не звертався. Чоловік зазначив, що він "відчував страх за своє життя та здоров`я, тому ухилявся від призову". Житель Тернопільщини зазначив, що активно співпрацював зі слідством.

Суд визнав його винним за ст.336 Кримінального кодексу України. Його засудили до 3 років та 1 місяця позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового.

Нагадаємо, в Тернопільській області судили чоловіка, якого визнали придатним до мобілізації, проте він не прибув до навчального центру, отримавши бойову повістку. За це його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши це на 1 рік і 6 місяців іспитового терміну.

Також на Рівненщині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації через гроші. Він три роки перебуватиме у в'язниці.

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