На Тернопільщині чоловік пожартував на дорозі і потрапив до реанімації: що сталось

У Тернопільській області госпіталізували 57-річного чоловіка, який заради жарту вирішив прокататись на капоті автомобіля. Під час руху він випав на дорогу і потрапив до реанімації.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними слідства, інцидент трапився у Тернопільському районі. Там 57-річний чоловік заради жарту вирішив прокататись на капоті автомобіля ВАЗ. Проте під час руху він впав на дорогу та серйозно травмувався.

"Потерпілий їхав на капоті автомобіля ВАЗ 21080. У якийсь момент "жартівник" не втримався і впав на проїжджу частину дороги та отримав тілесні ушкодження. Його бригада екстреної медичної допомоги з множинними переломами та травмами госпіталізувала в реанімаційне відділення", - повідомили у поліції.

Правоохоронці затримали 24-річного водія автомобіля. Йому інкримінують статтю 286-1 ч. 2 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Тернопільській області до поліції звернувся обурений чоловік. Він пояснив, що заплатив за побачення з дівчиною 85 тисяч грн, а вона все проігнорувала та виявилась заміжньою.

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