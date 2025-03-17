На Тернопільщині чоловік розіслав фото свого прутня 46 жінкам: як його покарали

Житель Тернопільщини отримав умовний вирок та сплатив штраф за те, що виготовив три фото свого ерегованого статевого органу і розіслав його 46 жінкам.

Про це йдеться у рішенні Тернопільського суду.

Чоловік сфотографував свій член та розіслав у месенджерах свої інтимні фото 46 незнайомим жінкам. Суд розцінив це як розповсюдження порнографії.

Як передає Zaxid.net, чоловік родом з Хоросткова Чортківського району. У період від липня до листопада 2024 року він зробив на мобільний телефон три фото свого ерегованого члена і розіслав знімки через Viber 46 незнайомим жінкам. У суді він розповів, що розсилав "дікпіки", бо напередодні посварився зі своєю дівчиною.

Свою провину він визнав повністю і запевнив, що щиро розкаюється у скоєному. Суд призначив три роки позбавлення волі, однак замінив ув’язнення на рік іспитового терміну. Також чоловіка зобов’язали заплатити 34 тис. грн штрафу та понад 7,5 тис. грн за проведення судових експертиз.

Раніше повідомлялося, що у Києві 66-річний працівник коледжу розбещував 14-річного підлітка.

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