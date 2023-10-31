На Тернопільщині чоловік віддав жінці з сайту знайомств 54 тис. грн: що вона вигадала

У Тернопільській області жінка зареєструвалась на сайті знайомств та виманила у залицяльника 54 тис. грн.

Про це йдеться у вироку Чортківського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, підозрювана - заміжня та виховує малолітню дитину. У липні 2023 року вона зареєструвалась на сайті знайомств Baddo під вигаданим профілем.

Там вона познайомилась з потерпілим та почала з ним спілкуватись в одному із месенджерів. Наприкінці липня жінка заявила, що у неї день народження і тоді чоловік переслав їй 3500 грн. Згодом вона під різними приводами просила у нього гроші: жінка вигадувала смерть вітчима, казала, що їй потрібні гроші на ремонт будинку та поїздку до сусідньої області. Загалом чоловік віддав незнайомці зі сайту знайомств 54 тис. грн. Частину коштів жінка обіцяла повернути, проте коли цього не сталось - потерпілий звернувся до поліції.

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Вона уклала угоду зі слідством.

Суд визнав жінку винною за ч.1 та ч.2 ст. 190 КК України. Її оштрафували на 51 тис. грн.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Тернопільщині дівчина знайшла роботу, де потрібно дивитись фільми, але все закінчилось криміналом.

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