На Тернопільщині чоловік відмовився від мобілізації, бо не хотів на передову: як його покарали

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте рік уникав мобілізації. На суді він пояснив, що боявся, що без військової підготовки потрапить на фронт.

Про це йдеться у вироку Козівського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, чоловіка у березні 2022 року визнали придатним до служби у ЗСУ. У лютому 2023 року він отримав "бойову повістку" та повинен був прийти до ТЦК і СП, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що злякався, що "його без жодного досвіду поводження зі зброєю та відсутністю військової підготовки розподілять безпосередньо в зону ведення активних бойових дій".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Буковині чоловік відмовився від мобілізації, бо доглядає за тяжко хворим батьком.

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