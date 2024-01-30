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На Тернопільщині чоловік відмовився від мобілізації, бо не хотів на передову: як його покарали

На Тернопільщині чоловік відмовився від мобілізації, бо не хотів на передову: як його покарали

На Тернопільщині через ухилення від мобілізації засудили чоловіка / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте рік уникав мобілізації. На суді він пояснив, що боявся, що без військової підготовки потрапить на фронт. 

Про це йдеться у вироку Козівського районного суду Тернопільської області. 

За даними суду, чоловіка у березні 2022 року визнали придатним до служби у ЗСУ. У лютому 2023 року він отримав "бойову повістку" та повинен був прийти до ТЦК і СП, проте ухилився від мобілізації. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що злякався, що "його без жодного досвіду поводження зі зброєю та відсутністю військової підготовки розподілять безпосередньо в зону ведення активних бойових дій". 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Нагадаємо, на Буковині чоловік відмовився від мобілізації, бо доглядає за тяжко хворим батьком

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