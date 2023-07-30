На Тернопільщині чоловік відмовився від мобілізації, повернувши повістку до військкомату: як його покарали

У Тернопільській області чоловік відмовився від мобілізації, принісши назад до військкомату повістку. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, у квітні 2023 року жителя Кременецького району визнали придатним до військової служби. 10 квітня 2023 року він повинен був прибути до військкомату для проходження військової служби по мобілізації. Чоловік прийшов у цей день до місцевого ТЦК і СП, заявивши, що він відмовляється від проходження служби і зник.

На суді підозрюваний провину визнав. Він повідомив, що дійсно у квітні 2023 року він пройшов медичний огляд та його визнали придатним до служби, проте родичі йому порадили відмовитись від мобілізації. А тому чоловік 10 квітня 2023 року прийшов до місцевого військкомату, повернув повістку та сказав, що не буде служити. Підозрюваний додав, що він уже брав участь в АТО. Житель Тернопільщини зазначив, що він шкодує через свій вчинок та "ще подумає, чи йти йому до армії".

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав чоловіка винним за ст.336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, на Тернопільщині судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, аргументуючи це страхом за своє життя та здоров'я. За це він отримав іспитовий термін.

Читайте також: