На Тернопільщині чоловік вилаяв військкома і відмовився від мобілізації, бо "не мав грошей на проїзд"

У Тернопільській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який заявив, що не прибув до військкомату, оскільки у нього "не було грошей на проїзд". Також у телефонній розмові він вилаяв військкома.

Про це йдеться у вироку Борщівського районного суду Тернопільської області.

За даними слідства, 20 червня 2022 року чоловіка було визнано придатним до військової служби. 21 липня 2022 року він повинен був прийти до військкомату для направлення до навчального центру, проте цього не зробив.

На суді підозрюваний повідомив, що від дійсно пройшов військову комісію, проте був визнаний непридатним до служби у десантно-штурмових військах. Тоді йому вручили повістку на службу за іншою спеціальністю, проте він не прибув до військкомату, бо "не мав грошей на проїзд".

Начальник обліково-мобілізаційного відділення розповів, що чоловік у нецензурній формі заявив йому, що він відмовляється від мобілізації. Тоді у ТЦК і СП звернулись до поліції.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому три роки позбавлення волі, замінивши цей термін на іспитовий. Це рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Кіровоградській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який прийшов до військкомату та відмовився від мобілізації.

Також у Тернопільській області чоловік відмовився від мобілізації, принісши назад до військкомату повістку. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.

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