На Тернопільщині чоловік виманив у матері тяжкохворого воїна ЗСУ 70 тис. грн: як діяла схема

Суд визнав чоловіка винним.
У Тернопільській області "волонтер" виманив у матері тяжкохворого воїна ЗСУ майже 70 тис. грн. Він обіцяв перевести її сина з Харкова до Івано-Франківська.
Про це йдеться у вироку Гусятинського райсуду Тернопільської області.
За даними суду, наприкінці лютого 2023 року жінка познайомилась у соцмережах з чоловіком. Вона розповіла, що її син-військовий ЗСУ тяжкохворий та перебуває у лікарні через контузію. Його потрібно було доправити до Івано-Франківська.
Новий знайомий жінки представився волонтером та погодився допомогти жінці. За це він у березні почав виманювати у неї гроші. Загалом потерпіла віддала шахраю 70 тис. грн.
Після того, як він отримав гроші - перестав відповідати на дзвінки матері воїна ЗСУ. Тоді потерпіла звернулась до поліції.
Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 190 КК України та засудив його до 2 років обмеження волі. Суд замінив цей вирок на 1 рік іспитового. У вироку суду вказано, що цивільний позов не заявлявся.
Нагадаємо, у Києві спіймали зловмисника, який виявився одним з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили 7,5 млн гривень у 49-річної переселенки з Донецької області, матері загиблого військовослужбовця.
Читайте також:
- Афера на 2 млн доларів: в Україні ФОП не поставив військовим 600 дронів, за які взяв гроші
- Шахраї збирають кошти нібито на ЗСУ від імені голови Макарівської громади: що відомо
- Гроші не доходять до поранених воїнів: які схеми вигадують шахраї в Україні та як не потрапити на гачок