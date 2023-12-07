На Тернопільщині чоловік виманив у матері тяжкохворого воїна ЗСУ 70 тис. грн: як діяла схема

У Тернопільській області "волонтер" виманив у матері тяжкохворого воїна ЗСУ майже 70 тис. грн. Він обіцяв перевести її сина з Харкова до Івано-Франківська.

Про це йдеться у вироку Гусятинського райсуду Тернопільської області.

За даними суду, наприкінці лютого 2023 року жінка познайомилась у соцмережах з чоловіком. Вона розповіла, що її син-військовий ЗСУ тяжкохворий та перебуває у лікарні через контузію. Його потрібно було доправити до Івано-Франківська.

Новий знайомий жінки представився волонтером та погодився допомогти жінці. За це він у березні почав виманювати у неї гроші. Загалом потерпіла віддала шахраю 70 тис. грн.

Після того, як він отримав гроші - перестав відповідати на дзвінки матері воїна ЗСУ. Тоді потерпіла звернулась до поліції.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 190 КК України та засудив його до 2 років обмеження волі. Суд замінив цей вирок на 1 рік іспитового. У вироку суду вказано, що цивільний позов не заявлявся.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Києві спіймали зловмисника, який виявився одним з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили 7,5 млн гривень у 49-річної переселенки з Донецької області, матері загиблого військовослужбовця.

Читайте також: