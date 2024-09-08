На Тернопільщині чоловік з відстрочкою від мобілізації так хотів піти до ЗСУ, що розгромив ТЦК

У Тернопільській області чоловік з відстрочкою від мобілізації, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, розбив склопакет дверей ТЦК, намагаючись приєднатися до ЗСУ.

Про це повідомила Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

Повідомляється, що подія трапилась 07 вересня близько 20 години. Чоловік, перебуваючи на території ТЦК разом з іншими людьми, створив конфліктну ситуацію і спробував проникнути всередину адміністративного приміщення. Він розбив склопакет вхідних дверей і отримав порізи від скла. Військові надали першу медичну допомогу, викликали лікарів і поліцію. Поліція проводить перевірку, за результатами якої буде визначено правову оцінку та вжиті відповідні заходи.

Нагадаємо, нардеп пояснив, кого з чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК.

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