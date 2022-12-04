На Тернопільщині чоловік за спілкування з дівчиною заплатив 165 тисяч грн: обіцяла інтимні фото

У Тернопільській області чоловік познайомився у соцмережі з дівчиною, яка обіцяла йому інтимні фото. За це він заплатив 165 тис. грн.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними слідства, житель Підволочиської громади у соцмережах познайомився з дівчиною. Вона розповіла йому, що родом з Дніпра та навчається в одному з тернопільських університетів. Дівчина запропонувала чоловіку свої інтимні фото. Потім вони продовжили спілкування в Інтернеті. Дівчина почала просити у чоловіка гроші на лікування, оренду житла та допомогу матері. Хоч житель Тернопільщини ніколи не бачив нової знайомої, проте переказав їй 165 тис. грн за два місяці. Згодом його нова знайома зникла.

Ошуканий чоловік звернувся до поліції. Триває слідство.

Інші надзвичайні події на Тернопільщині

У Тернопільській області матір з дитиною не пустили до пункту обігріву. Їй заявили, що "вони нічого не знають" про роботу такого. Через це в області стався скандал.

Також у Тернопільській області жінка за розмови з екстрасенсом заплатила 1 млн 300 тис. грн. Потерпіла хотіла позбутись проблем, проте стала жертвою шахраїв.

Раніше чоловік на території Теребовлянського замку зайнявся коханням з повією. За це покарали сутенера, який підшукав знайомому жінку для інтиму.

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