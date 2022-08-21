На Тернопільщині чоловік зайнявся сексом з повією в стародавньому замку

У м. Теребовля Тернопільської області чоловік зайнявся сексом з повією на території стародавнього замку.

Для того, щоб реалізувати свої плани, чоловік попросив знайомого підшукати йому жінку, яка б погодилась зайнятись з ним коханням за гроші.

Про це йдеться у вироку Теребовлянського районного суду.

За даними слідства, підсудний розшукав своєму другу повію, яка за гроші погодилась зайнятись з ним сексом. Для цього він звернувся до своєї знайомої, яка надає сексуальні послуги за гроші. Парочка зустрілась на території стародавнього Теребовлянського замку, де зайнялась сексом. За це чоловік заплатив їй 250 грн, а підозрюваному, який підшукав жінку, - 100 грн.

Чоловіка судили за ч.2 ст. 302 КК України - звідництво для розпусти, вчинене з метою наживи. Суд визнав підсудного винним та засудив до одного року іспитового терміну. Яке покарання очікує парочку - у вироку не вказано.

Нагадаємо, у нічному клубі Криму пара просто на столі зайнялась сексом.

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