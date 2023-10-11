На Тернопільщині чоловік звинуватив патрульних у крадіжці, щоб не платити штраф – як все закінчилось

Аби не платити штраф за порушення ПДР, чоловік звинуватив поліцейських у крадіжці.

На Тернопільщині у місті Підгайці патрульні зупинили водія евакуатора, який транспортував трактор з порушенням правил дорожнього руху. Коли на нього хотіли скласти протокол, він подзвонив до поліції та заявив, що патрульні нібито вкрали у нього гроші.

Про це повідомила пресслужба поліції Тернопільської області.

Так, після зупинки, патрульні почали оформляти протокол, але це не сподобалося кермувальнику. Він почав хамити, стверджують правоохоронці. Далі водій зателефонував на лінію 102 і повідомив, що поліціянти з його гаманця викрали $100.

"На місце події одразу виїхали правоохоронці, вилучили відео з нагрудних камер працівників ГРПП та переглянули його. Інформація заявника не підтвердилася й після цього оперативники почали встановлювати місцеперебування "жартівника", - розповів начальник Бережанського відділу поліції №1 Сергій Гаврилюк.

Оскільки чоловік від'їхати далеко не встиг – його наздогнали представники слідчо-оперативної групи. Тоді він зізнався, що все вигадав, аби уникнути штрафу.

На порушника склали ще один протокол відповідно до статті 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП з максимальним штрафом.

Як наслідок, чоловік замість 510 гривень за порушення ПДР мусить оплатити ще один штраф – 3400 гривень.

Нагадаємо, у Тернополі 19-річна дівчина викликала поліцію, щоб батьки її помітили: чим усе закінчилось.

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