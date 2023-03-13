Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Тернопільщині чоловіка відправили до в'язниці через "помсту" владі за вкрадене авто: що він накоїв

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1313
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Тернопільщині чоловіка відправили до в'язниці через "помсту" владі за вкрадене авто: що він накоїв

Фото: pixabay.com

Через заклики до повалення влади чоловіка відправили до в'язниці та конфіскували майно.

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка. Він закликав до силового повалення влади через те, що в нього вкрали автомобіль. 

Про це повідомляє прокуратура Тернопільської області. 

За даними слідства, житель міста Бучач Тернопільської області у Facebook від листопада 2019 року до липня 2020-го закликав до повалення державної влади та вбивства державних чиновників. Таким чином він хотів "помститись" за вкрадений автомобіль та те, що поліція його не розшукала. 

Бучацький районний суд засудив місцевого жителя до 3 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла, за публічні заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу (ч. 3 статті 109 КК України).

© Прокуратура Тернопільської області
Фото: Прокуратура Тернопільської області

Нагадаємо, у Тернопільській області двоє чоловіків шантажували дівчину тим, що опублікують у соцмережах її інтимні фото. Через це вона втратила майже 17 тисяч гривень. Суд засудив підозрюваних до 7 років позбавлення волі. 

Читайте також:

У Росії відбувається повільний військовий переворот - там нова хунта - Михайло Самусь

У Росії відбувається повільний військовий переворот - там нова хунта - Михайло Самусь

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1313
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація