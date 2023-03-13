На Тернопільщині чоловіка відправили до в'язниці через "помсту" владі за вкрадене авто: що він накоїв

Через заклики до повалення влади чоловіка відправили до в'язниці та конфіскували майно.

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка. Він закликав до силового повалення влади через те, що в нього вкрали автомобіль.

Про це повідомляє прокуратура Тернопільської області.

За даними слідства, житель міста Бучач Тернопільської області у Facebook від листопада 2019 року до липня 2020-го закликав до повалення державної влади та вбивства державних чиновників. Таким чином він хотів "помститись" за вкрадений автомобіль та те, що поліція його не розшукала.

Бучацький районний суд засудив місцевого жителя до 3 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла, за публічні заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу (ч. 3 статті 109 КК України).

Фото: Прокуратура Тернопільської області

Нагадаємо, у Тернопільській області двоє чоловіків шантажували дівчину тим, що опублікують у соцмережах її інтимні фото. Через це вона втратила майже 17 тисяч гривень. Суд засудив підозрюваних до 7 років позбавлення волі.

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