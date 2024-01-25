На Тернопільщині ділки організували схему постачання наркотиків до країн Європи: заробляли на цьому мільйони гривень

В нарколабораторіях щомісяця виготовляли близько 40 кілограмів заборонених речовин на понад 20 мільйонів гривень.

На Тернопільщині правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання наркотиків до країн Європи. Щомісяця ділки виробляли в “лабораторіях” близько 40 кілограмів заборонених речовин.

Про це розповіли в Національній поліції України.

Як зазначається, в нарколабораторіях щомісяця виготовляли близько 40 кілограмів заборонених речовин на понад 20 мільйонів гривень. Після чого збували товар у різних регіонах України та у країнах Європи.

“Започаткували "бізнес" двоє уродженців Хмельницької області. Серед членів угруповання були розподілені ролі. Організатори відповідали за закупку сировини, двоє фігурантів з навичками у хімічній галузі виготовляли наркотики, решта займалась логістикою та збутом. Дві нарколабораторії працювали без вихідних. Час від часу вони міняли місце розташування. Аби не викликати підозр, організатори винаймали приміщення, віддалені від населених пунктів”, - розповіли в Нацполіції України.

Схема з виготовленням наркотиків та психотропів приносила організаторам понад 20 мільйонів гривень заробітків. Заборонені речовини, зокрема: PVP, амфетамін, мефедрон можна було придбати через інтернет-магазини та в застосунку Telegram.

Нагадаємо, що у Тернополі підприємець отримав повістку і поїхав до Карпат - він вигадав, як рік уникати мобілізації.

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