На Тернопільщині дівчина із сайту знайомств "розвела" чоловіка на 13 000 гривень: що вона йому порадила

У Тернопільській області чоловік на сайті познайомився із дівчиною, яка йому порадила "легкий заробіток", як наслідок - він втратив 13 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Потерпілий житель Почаєва, що на Тернопільщині, розповів правоохоронцям, що він на сайті познайомився із дівчиною, з якою у реальному житті ніколи не зустрічався. Віртуальна подруга розповіла йому про те, що на одному із телеграм-каналів "заробила" 20 тисяч грн. Це зацікавило жителя Тернопільщини і він теж вирішив спробувати.

Він підписався на телеграм-канал та перекинув на вказаний рахунок 3220 грн. Тоді йому надійшло сповіщення про виграш понад 21 тисячі гривень. Він намагався вивести кошти, але не зміг. Тоді чат-бот порекомендував чоловіку закинути ще 10 тисяч гривень і той це зробив.

"У наступному повідомленні йшлося про те, що потрібно докинути ще 18 тисяч і всі витрачені кошти, виграш та відсоток повернеться на його картку. Проте чоловік грошей більше не мав й запідозрив, що спілкується з шахраями", - йдеться у повідомленні.

Потерпілий звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили провадження за статтею 190 ККУ.

Нагадаємо, на Тернопільщині поліція перекопала жінці господарство, шукаючи її скарби.

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