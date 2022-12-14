На Тернопільщині дівчина шантажувала 27-річного хлопця інтимними фото: їй загрожує в'язниця

Хлопець познайомився з дівчиною в Мережі, і вона запропонувала обмінятися інтимними фото.

У місті Борщів на Тернопільщині 27-річний хлопець звернувся до поліції, бо дівчина шантажувала його інтимними фото. Знайомство в інтернеті обернулося для нього проблемою.

Про це повідомили в ГУ Національної поліції в Тернопільській області.

За словами хлопця, він познайомився з дівчиною в одній з соціальних мереж. Коли спілкування набуло "пікантності", вона запропонувала йому обмінятися інтимними фото. Хлопець не відмовив і перший скинув своє фото.

Однак у відповідь отримав повідомлення з шантажем. Дівчина вимагала 10 тисяч гривень за нерозповсюдження в Інтернеті його відвертих фото.

Хлопець без роздумів переказав суму дівчині на банківський рахунок, після чого звернувся до поліції.

Правоохоронці задокументували факт шахрайства та розшукують дівчину. Відомості про подію внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. За шахрайство передбачена кримінальна відповідальність у виді обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, у салоні краси в Тернополі жінка фалоімітаторами побила колишню подругу. За її словами, потерпіла переспала з її чоловіком. Свідок інциденту розповіла, що вона в мить нападу була на процедурі та бачила, як у жінку постійно "летіли гумові предмети".

Діти не мають знати інтимні подробиці життя батьків! - психоаналітик Анна Кушнерук

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