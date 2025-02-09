На Тернопільщині іменинник влаштував різанину під час святкування: троє поранених

Один з потерпілих перебуває в реанімації.

У Кременці під час святкування дня народження між компанією друзів виникла сварка, в результаті якої іменинник вдарив ножем та сокирою трьох чоловіків.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Тернопільській області.

"До співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення про бійку в одному з відпочинкових закладів поблизу райцентру. Виїхавши на місце події, поліцейські виявили трьох молодих чоловіків з численними тілесними ушкодженнями. Потерпілих віком 21, 27 та 33 роки доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як встановила поліція, Під час святкування дня народження в одному з відпочинкових закладів біля Кременця між компанією молодих людей виникла сварка. Іменинник схопив ніж і сокиру та напав на своїх друзів. Троє постраждалих отримали різані та рубані рани, один з них перебуває в тяжкому стані в реанімації. Нападника, 20-річного жителя Кременця, затримали.

Нагадаємо, у Львові студент по-звірячому розправився з жінкою. А на Полтавщині чоловік зарізав співмешканку, жінка померла на очах у свого сина.

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