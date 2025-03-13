На Тернопільщині мати зачинила дитину у квартирі без їжі - хлопчик помер 

Про смерть дитини правоохоронцям повідомила сама ж горе-мати.

У Тернопільській області мати отримала підозру про смерть власної дитини. Хлопчик залишився сам у квартирі на три дні без їжі.

Про випадок повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінка не виконувала батьківські обов'язки щодо піклування про здоров`я свого малолітнього сина, який народився з патологіями і потребував особливого постійного догляду через важку хворобу.

"Упродовж трьох днів хлопчик перебував сам у квартирі у безпорадному стані. Про смерть правоохоронцям повідомила мати, яка саме навідалась до помешкання", - йдеться у повідомленні.

За свідченням експерта, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття отворів носа і рота мʼякими предметами. Крім цього, за даними експертизи дитина вже кілька днів не приймала їжу, оскільки в шлунку та кишківнику були відсутні харчові маси та продукти їх травлення.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у Запоріжжі мати продала свою дитину незнайомцю за 600 гривень.

Читайте також: