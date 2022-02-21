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На Тернопільщині мати жорстоко побила 14-річного хлопця: дитину госпіталізували

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На Тернопільщині мати жорстоко побила 14-річного хлопця: дитину госпіталізували

pixabay.com

У хлопця підозра на струс мозку.

В одному із сіл Тернопільського району Тернопільської області мати під час конфлікту жорстоко побила 14-річного хлопця. Через це підлітка госпіталізували. 

Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Інцидент стався у неділю, 20 лютого, о 22:47. Потерпілому після побиття викликали медиків. За даними лікарів, хлопця під час конфлікту жорстоко побила мати. 

"Із забійною раною волосяної частини голови, закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс головного мозку потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, вчителька одеської початкової школи №95, яка била учня на уроці, звільнилася з роботи. У поліції розглядатимуть справу.

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