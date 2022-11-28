На Тернопільщині матір з дитиною не пустили до пункту обігріву: "Ми нічого не знаємо, до побачення"

У Тернопільській області матір з дитиною не пустили до пункту обігріву. Їй заявили, що "вони нічого не знають" про роботу такого.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Труш розповів, що інцидент стався у Збаражі. Там мати з дитиною прийшла до "Пункту незламності", щоб зарядити мобільний телефон. Проте працівниця ЦНАПу, де розгорнутий такий пункт, їй заявила, що вона "нічого не знає і тут нічого не працює".

"На задньому фоні горить світло, у цієї працівниці тепло, є світло, Інтернет. Сьогодні голова громади мені пояснює, що ця працівниця не зорієнтувалась. Від середи? То зробіть так, щоб ті, хто сидить у цих пунктах дуже швидко орієнтувались. Якщо вже на заході України, в Тернополі, де не прилітають ракети, нічого не прилітає, нема де людям зарядити телефон, випити гарячого чаю чи банально зігрітись - то гріш ціна вам всім. Давайте, щоб ми не робили ще 55 нових "Пунктів незламності" у голів громад вдома", - заявив Труш.

"Пукти незламності" в Україні

В Україні почали розгортати "Пункти незламності". Там працює генератор, від якого можна підзарядити мобільні пристрої. А ще – обігрівачі, подекуди Інтернет, вбиральні, питна вода, місця для відпочинку або ще й додаткові послуги – кава, чай і солодощі. Шукати такі локації треба на мапі онлайн – на сайті nezlamnist.gov.ua.

У Києві через роботу пунктів обігріву виник конфлікт між Віталієм Кличком та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Нардеп звинуватив владу столиці в неналежній роботі "Пунктів незламності".

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