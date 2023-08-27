На Тернопільщині мобілізованого засудили до 5 років в'язниці: що сталось

У Тернопільській області до 5 років та 1 місяця позбавлення волі засудили мобілізованого, який на майже 10 місяців зник з військової частини. На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

За даними суду, йдеться про мобілізованого стрільця-снайпера третього відділення охорони першого взводу охорони третьої роти охорони батальйону охорони військової частини. Він 15 вересня 2022 року покинув військову частину та лише 20 червня 2023 року прибув за викликом до Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. У той самий день його взяли під варту.

На суді чоловік провину визнав та уклав угоду з прокурором. Він погодився на 5 років позбавлення волі. Крім того у чоловік був на іспитовому терміні від жовтня 2021 року і вчинив порушення повторно.

Суд затвердив угоду між підозрюваним та слідством та визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України. Його засудили до 5 років та 1 місяця позбавлення волі. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, щоб отримати відстрочення від мобілізації, чоловіки масово йдуть в студенти.

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