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На Тернопільщині на 3 млн грн оштрафували клініку через махінації із працевлаштуванням медиків

На Тернопільщині на 3 млн грн оштрафували клініку через махінації із працевлаштуванням медиків

Клініка офіційно не працевлаштовувала своїх працівників.

У Тернопільській області на 3 млн грн оштрафували клініку, яка офіційно не працевлаштувала 24 медиків. З ними були укладені лише цивільно-правові угоди замість трудових.

Про це повідомили в Державній службі України з питань праці.

Управління Держпраці в 2019 році провело позапланову перевірку однієї із клінік. Інспектори встановили, що із 24 медичними працівниками замість офіційних трудових договорів оформили лише цивільно-правові. Через це на підприємство було накладено штраф у розмірі 3 млн грн.

Медичний заклад не погодився із рішенням Держпраці та оскаржував його у судах різних інстанцій.

"У підсумку розгляду цієї справи судами різних інстанцій, Верховний суд прийняв остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню, про правомірність постанови Управління Держпраці щодо накладення на роботодавця понад 3 млн грн штрафу", - йдеться у повідомленні.

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