Міноборони повідомило, яка область лідирує у рекрутингу жінок

У Тернопільській області до центрів рекрутингу звернулися 48% жінок від усіх охочих в області.

Як повідомили в Міноборони, також лідирують Чернівецька (44%) та Чернігівська (39%) області.

В середньому по країні частка жінок складає 19% серед усіх кандидатів через центри рекрутингу.

Зауважимо, такі центри пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ. Нині в Україні діють 44 Центри рекрутингу.

Надання консультаційних послуг здійснюється за принципом конфіденційності. В центрах рекрутингу не роздають повістки.

Нагадаємо, ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська роз'яснила свою позицію щодо мобілізації жінок і зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.