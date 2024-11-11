Міноборони повідомило, яка область лідирує у рекрутингу жінок

Тернопільщина у трійці лідерів серед рекрутингу жінок
У Тернопільській області до центрів рекрутингу звернулися 48% жінок від усіх охочих в області.
Як повідомили в Міноборони, також лідирують Чернівецька (44%) та Чернігівська (39%) області.
В середньому по країні частка жінок складає 19% серед усіх кандидатів через центри рекрутингу.
Зауважимо, такі центри пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ. Нині в Україні діють 44 Центри рекрутингу.
Надання консультаційних послуг здійснюється за принципом конфіденційності. В центрах рекрутингу не роздають повістки.
Нагадаємо, ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська роз'яснила свою позицію щодо мобілізації жінок і зниження мобілізаційного віку до 18 років.
Читайте також:
- "Резерв+" замість ТЦК: які відстрочки цифровізують та що обіцяють додати до застосунку
- Мобілізація по-новому: у Верховній Раді назвали три сценарії змін (відео)
- Скільки жінок стає на службу в ЗСУ: ТЦК надав інформацію