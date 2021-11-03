На Тернопільщині оштрафували чоловіка, бо його син пішов до школи під час карантину

Чоловік разом із членами сім'ї повинні відбути 14-денну самоізоляцію, але його син пішов до школи.
На Тернопільщині суд призначив покарання для чоловіка, який відправив сина, порушивши правила самоізоляції.
Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.
Інцидент трапився у вересні у селі Кальне на Зборівщині Тернопільської області.
У батька учня підтвердили COVID-19, після чого сімейна лікарка повідомила, що чоловік разом із членами сім'ї повинні відбути 14-денну самоізоляцію. Втім, уже через два дні після цього син чоловіка пішов до школи.
"Чоловік неналежно виконував свої обов'язки щодо виховання, внаслідок чого син, на самоізоляції, прийшов у школу, чим вчинив адміністративне правопорушення", — йдеться у постанові суду.
Дев'ятикласник мав би сплатити за порушення самоізоляції від 1700 до 3400 гривень штрафу. Але оскільки він не досягнув віку, з якого настає адміністративна відповідальність, покарати вирішили батька.
Суд визнав чоловіка винним у невиконанні батьківських обов'язків і призначив йому 850 гривень штрафу — мінімальна сума, передбачена цією статтею. Окрім цього, батько має сплатити ще 454 грн судового збору.
Нагадаємо, що за підробку та використання COVID-документів поліцейські відкрили вже понад тисячу кримінальних проваджень.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.