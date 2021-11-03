На Тернопільщині оштрафували чоловіка, бо його син пішов до школи під час карантину

На Тернопільщині оштрафували чоловіка, бо його син пішов до школи під час карантину

Чоловік разом із членами сім'ї повинні відбути 14-денну самоізоляцію, але його син пішов до школи.

На Тернопільщині суд призначив покарання для чоловіка, який відправив сина, порушивши правила самоізоляції.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Інцидент трапився у вересні у селі Кальне на Зборівщині Тернопільської області.

У батька учня підтвердили COVID-19, після чого сімейна лікарка повідомила, що чоловік разом із членами сім'ї повинні відбути 14-денну самоізоляцію. Втім, уже через два дні після цього син чоловіка пішов до школи.

"Чоловік неналежно виконував свої обов'язки щодо виховання, внаслідок чого син, на самоізоляції, прийшов у школу, чим вчинив адміністративне правопорушення", — йдеться у постанові суду.

Дев'ятикласник мав би сплатити за порушення самоізоляції від 1700 до 3400 гривень штрафу. Але оскільки він не досягнув віку, з якого настає адміністративна відповідальність, покарати вирішили батька.

Суд визнав чоловіка винним у невиконанні батьківських обов'язків і призначив йому 850 гривень штрафу — мінімальна сума, передбачена цією статтею. Окрім цього, батько має сплатити ще 454 грн судового збору.

Нагадаємо, що за підробку та використання COVID-документів поліцейські відкрили вже понад тисячу кримінальних проваджень.

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